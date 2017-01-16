Арбитраж в Вене отклонил исковые требования компании Дерипаски к Черногории

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Международный арбитраж UNCITRAL в Вене отклонил исковые требования Центрально-европейской алюминиевой компании (ЦЕАК), подконтрольной российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, к государству Черногории, сообщило черногорское министерство экономики.

"Все исковые требования ЦЕАКа в арбитражном процессе против государства Черногории отклонены, это окончательное решение Арбитражного трибунала UNCITRAL в Вене", — говорится в сообщении.

Компании Дерипаски — российско-кипрская ЦЕАК и En+ Group — около трех лет назад начали разбирательство в международных судах против Черногории из-за потери своих активов в этой стране: после инициированного в 2013 году государством банкротства "Комбината алюминия Подгорица" (КАП), которым управляла ЦЕАК ("дочка" En+). Долги КАП на тот момент оценивались примерно в 350 миллионов евро (около половины — перед ЦЕАК и структурами En+).

Через арбитражи (UNCITRAL в Вене и ICSID в Париже) структуры российского бизнесмена требовали от Черногории компенсации за ущерб в общей сумме около 900 миллионов евро.

Контрольную долю в КАП и связанном с ним "Руднике бокситов Никшич" Дерипаска приобрел в 2005 году. С тех пор между российскими инвесторами и черногорскими властями неоднократно возникали взаимные претензии. В частности, в адрес Черногории выдвигались обвинения из-за фальсификации финансовой отчетности во время приватизации КАПа, но стороны урегулировали спор в 2010 году подписанием мирового соглашения.

Причиной подачи иска в венский арбитраж стали неоднократные, по мнению ЦЕАК, нарушения Черногорией условий мирового соглашения по КАП, приведшие к банкротству комбината.

© РИА Новости. Сергей Черных Перейти в фотобанк Президент компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска и заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме "Россия: Стратегия 2030" в Красноярске

ЦЕАК: разочарованы нейтральным решением

ЦЕАК в своей реакции заявила, что разочарована решением трибунала UNCITRAL, но считает иск оправданным, поскольку трибунал, по мнению компании, сделал вывод, что Черногория допускала нарушения мирового соглашения по КАП. Кроме того, трибунал не усомнился в утверждениях ЦЕАКа, согласно которым Черногория совершала неправомерные действия и нарушала местный закон о банкротстве.

"Трибунал заключил, что Черногория нарушила мировое соглашение по КАП, не выплатив КАПу полный размер субсидий за электроэнергию, обещанных в пункте 11.3 мирового соглашения, и что Черногория должна заплатить КАПу дополнительную сумму в 8,72 миллиона евро", — говорится в сообщении ЦЕАК.

Компания сообщила, что будучи одним из крупнейших кредиторов КАПа, постарается получить эти деньги в полном объеме.

Вместе с тем, по утверждению судей, часть претензий к Черногории должна рассматриваться в судах этой страны, а не в арбитраже. В частности, трибунал постановил, что утверждения ЦЕАКа, что Черногория, объявив банкротство комбината в июле 2013 года, нарушила свои обязательства, находятся вне рамок мирового соглашения и, следовательно, вне рамок арбитража. Трибунал сказал, что эти претензии должны быть решены в судах Черногории.

"В то время как мы разочарованы в целом нейтральным решением трибунала, видим подтверждение правомерности своего иска в двух ключевых элементах", — пояснил директор по связям с общественностью компании ЦЕАК Андрей Петрушинин.

По его словам, во-первых, суд установил, что Черногория нарушила мировое соглашение, не выплатив 8,72 миллиона евро субсидий на электричество. Во-вторых, как отметил Петрушинин, трибунал не отверг главных элементов требований в связи с неправомерными действиями и нарушением закона о банкротстве со стороны Черногории, но "сказал, что эти претензии не подпадают под его юрисдикцию".

В этой связи представитель ЦЕАК указал, что правовая система Черногории недостаточно развита для решения столь сложных вопросов как в этом случае, и именно из-за крайне слабого верховенства права в стране компания обратилась в международный арбитраж.

"В большой мере обескураживает предложение трибунала, что надлежащим местом для принятия решения по некоторым из этих претензий, является суд Черногории. Также суд не воспользовался возможностью помочь Черногории улучшить и усилить свою судебную практику", — заявил Петрушинин.

© РИА Новости. Алексей Куденко Перейти в фотобанк Президент компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска во время теледебатов CNBC "Структурные реформы и антикризисная политика в России. что дальше?" в рамках XIX Петербургского экономического форума

Черногория довольна исходом арбитража

По сообщению черногорских властей, по итогам рассмотрения дела ЦЕАК обязана выплатить 259 тысяч евро в качестве штрафа за нарушение инвестиционных обязательств и 29 тысяч евро штрафа за нарушение обязательств подачи ежегодного доклада об инвестициях. На обе суммы будет начислен процент за просроченный платеж, начиная с 30 января 2015 года и до момента выплаты.

"Данным решением Арбитражного трибунала окончательно подтверждено, что Черногория в отношении ЦЕАКа и En+ Group не нарушала мирового соглашения, а напротив, что именно ЦЕАК была тем, кто нарушил свои обязательства по данному соглашению", — говорится в сообщении министерства экономики Черногории.

Споры продолжаются



Обанкроченный алюминиевый комбинат уже более трех лет продолжает работу под внешним управлением, а споры между бывшими владельцами и государством вокруг него продолжаются.

В декабре 2016 года президент En+ Group Олег Дерипаска как физическое лицо подал иск к государству Черногория на сотни миллионов евро из-за незаконной экспроприации своих инвестиций в этой стране. Бизнесмен требует арбитражного разбирательства против Черногории по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) и ссылается на двустороннее инвестиционное соглашение между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией, которое было подписано в 1995 году.

Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Париже в 2016 году отклонил один иск ЦЕАК, объявив, что не имеет юрисдикции для его рассмотрения. Теперь российско-кипрская компания добивается отмены этого решения.

В Окружной суд в Никосии (Кипр) со стороны ЦЕАК подан иск против государства Черногории, конкурсного управляющего КАПа Веселина Перишича и черногорской госкомпании Montenegro Bonus (управляла комбинатом с 8 июля 2013 года по 19 июля 2014 года).

Взаимные претензии также продолжают рассматривать черногорские суды. Власти Черногории в официальных сообщениях отрицают вину, заявляя, что процедура банкротства "Комбината алюминия Подгорица" была проведена в соответствии с нормами местного законодательства.

КАП некогда являлся крупнейшим предприятием Черногории, производя 10 тысяч тонн алюминия ежемесячно, занимая 51% в общем экспорте страны и около 15% в ВВП государства. Сейчас имущество КАПа находится в собственности структур местного бизнесмена Веселина Пейовича. Как он ранее сообщил СМИ, ежемесячное производство алюминия составляет 3,2 тысячи тонн.