Венесуэла сделает новое предложение по стабилизации цен на нефть

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Венесуэла намерена представить новое предложение по стабилизации цен на нефть, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"На следующей неделе Венесуэла направит письмо с новым предложением, формулой для стабилизации реалистичных, обоснованных цен, его изучат и обсудят", — приводит агентство Рейтер слова Мадуро, сказанные в воскресенье.

"Я продолжаю настаивать… на проведении в первом квартале этого года в Катаре встречи глав стран и глав правительств, подписавших соглашение (о сокращении добычи нефти)", — добавил Мадуро.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.