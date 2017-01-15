Директор ВЭФ назвал Китай "отзывчивым и ответственным" глобальным лидером

ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб считает, что Китай является ответственным глобальным лидером на фоне роста неопределенности в мире.

Сессия ВЭФ в 2017 году пройдет в Давосе с 17 по 20 января. В этом году девиз ВЭФ "Отзывчивое и ответственное лидерство". Как отмечает агентство Синьхуа, в сессии в 2017 году примут участие более 50 глав государств, правительств и международных организаций, а также более трех тысяч представителей научных, политических и деловых кругов. Китай впервые будет представлять председатель Си Цзиньпин, который выступит с речью на открытии форума.

Как заявил Клаус Шваб в интервью агентству Синьхуа, на фоне роста неопределенности в мире, наметившихся тенденций антиглобализации и протекционизма "крайне важно, чтобы Китай стал представителем "отзывчивых и ответственных" глобальных лидеров". Он отметил, что Китай, будучи "отзывчивым и ответственным лидером", не просто активно реагирует на изменения вокруг него, но и выступает за открытость мира.

По словам Шваба, китайская экономика в будущем продолжит расти, а страна уже стала мощным государством в глобальной экономике и геополитике, играя роль локомотива. Гендиректор ВЭФ добавил, что голос Китая крайне важен для противодействия антиглобализации.

Председатель КНР Си Цзиньпин с 15 по 18 января совершает государственный визит в Швейцарию, где 17 января примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме этого китайский лидер 18 числа посетит офис ООН в Женеве, штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного олимпийского комитета (МОК).