Голодец примет участие в экономическом форуме в Давосе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вице-премьер России Ольга Голодец планирует посетить экономический форум в Давосе, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Иван Слепцов.

"Ольга Юрьевна планирует участвовать в экономическом форуме, который пройдет в Давосе", — сказал он.

Слепцов отметил, что вице-премьер готовит выступление, однако не уточнил, на какую тему.

Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году форум будет проходить 17-20 января.