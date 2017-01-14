Власти не будут снижать акцизы на алкоголь в 2017 году, заявили в Минфине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Решение о снижении ставок акцизов на алкоголь пока не принято, но это в любом случае не произойдет в текущем году, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Вопрос о снижении ставок акцизов окончательно не принят. Обсуждать его преждевременно. В любом случае это не произойдет в 2017 году. Если будет принято это решение, конечно, оно должно носить системный характер", — сказал Сазанов, выступая в воскресенье на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. При этом он добавил, что данный вопрос сейчас обсуждается.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 31 марта предложения по поправкам в законодательство, предусматривающим изменение акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Позже Путин пояснил, что считает необходимым повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию, "чтобы это не были флакончики за три копейки".

Комментируя акцизную политику в отношении спиртосодержащей продукции, Сазанов отметил, что этот вопрос касается регулирования оборота такой продукции в целом, а не только величины акцизов.

"Надо усиливать контроль за тем спиртом, который используется при производстве этой продукции. В первую очередь это должно касаться того, что в отношении спирта, который идет на производство продукции, обязательно должен в той или иной форме уплачиваться акциз", — отметил директор департамента.

"Подчеркну, что спиртосодержащая продукция уже подакцизна, и это установлено Налоговым кодексом. Просто существуют схемы по уклонению от уплаты. Если бы он уплачивался, я не думаю, что кто-то согласился бы приобретать спиртосодержащую продукцию, пену для ванн стоимостью 160 или 180 рублей. Вы бы пошли и приобрели легальную алкогольную продукцию", — добавил Сазанов.