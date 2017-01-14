Власти не будут снижать акцизы на алкоголь в 2017 году, заявили в Минфине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Решение о снижении ставок акцизов на алкоголь пока не принято, но это в любом случае не произойдет в текущем году, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить до 31 марта предложения по поправкам в законодательство, предусматривающим изменение акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Позже Путин пояснил, что считает необходимым повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию, "чтобы это не были флакончики за три копейки".
"Надо усиливать контроль за тем спиртом, который используется при производстве этой продукции. В первую очередь это должно касаться того, что в отношении спирта, который идет на производство продукции, обязательно должен в той или иной форме уплачиваться акциз", — отметил директор департамента.
"Подчеркну, что спиртосодержащая продукция уже подакцизна, и это установлено Налоговым кодексом. Просто существуют схемы по уклонению от уплаты. Если бы он уплачивался, я не думаю, что кто-то согласился бы приобретать спиртосодержащую продукцию, пену для ванн стоимостью 160 или 180 рублей. Вы бы пошли и приобрели легальную алкогольную продукцию", — добавил Сазанов.