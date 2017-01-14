Глава Минэкономразвития назвал самую большую налоговую проблему РФ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Самой большой налоговой проблемой РФ является высокий уровень нагрузки на фонд оплаты труда для полностью законопослушного бизнеса в сочетании с неуплатой страховых социальных взносов многими другими предпринимателями, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам министра, в сфере собираемости НДС сложилась хорошая практика администрирования, тогда как с точки зрения налогов, которые предприниматели платят с фонда оплаты труда, не все в порядке.

"У нас такая налоговая нагрузка в этой части, в (сопоставимых) странах нигде нет такой нагрузки на фонд оплаты труда, который есть в России. Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать", — сказал Орешкин, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума.

Безусловно, нужно снижать налоговое бремя для компаний, которые работают легально, в рамках законодательства, считает он.

"Проблема заключается не в том уровне налоговой нагрузки, которую мы имеем, а в том, кто ее платит, а кто не платит. Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, то, конечно, для него налоговая нагрузка высока", — отметил министр.

Он также добавил, что необходимо сделать так, чтобы уровень теневой экономики снижался, и тогда даже при уменьшении налогов можно будет собирать тот же объем поступлений.