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Экономика

Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
11:1614.01.2017
(обновлено: 11:25 14.01.2017)
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Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева и министр финансов РФ Антон Силуанов на VIII Гайдаровском форуме. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Налоговая нагрузка в РФ в ближайшие годы расти не будет, но и снизить ее будет сложно без сокращения расходов бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Работа налоговой инспекции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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"Когда мы говорим о налоговой нагрузке, тезис такой, что в ближайшее время мы ее не должны увеличивать. Налоги — это элемент экономической, финансовой, бюджетной политики, в конце концов увеличение налогов отражается и на экономическом росте", — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Следовательно, налоговую систему РФ необходимо сделать конкурентоспособной, а значит повысить ее эффективность, не увеличивая нагрузку, подытожил министр.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра Останкино. 15 декабря 2015
© РИА Новости. Александр Астафьев
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"С другой стороны, мы не должны забывать о бюджете: налоги — это те деньги, которыми мы финансируем наши обязательства, и сегодня у нас сложился дисбаланс между доходами и обязательствами в размере 3,56% ВВП", — продолжил глава Минфина. Именно столько, по предварительным данным министерства, составил дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2016 года.

Поэтому нужно принять решение, сохранять ли дефицит бюджета, финансируя его за счет резервов, которые истощаются, и за счет заимствований, снижающих ликвидность на рынке, или же снижать дефицит, повышая налоги или сокращая расходы бюджета.

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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"Здесь нужно просто определиться, как будет действовать государство в своей экономической политике. Налоговая система является ее элементом, поэтому, на наш взгляд, здесь нужно действовать следующим образом: налоговая нагрузка повышаться не должна, но снизить ее мы сможем, лишь сократив расходные обязательства", — отметил Силуанов.

"Сможем ли мы снизить расходные обязательства, не увеличивая дефицит бюджета? По правде сказать, по крайней мере в ближайшую трехлетку это будет сделать очень сложно", — констатировал он. Потому Минфин будет улучшать меры по улучшению собираемости налогов в части администрирования, а также проводить консолидацию расходов, отказывая от неэффективных.

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