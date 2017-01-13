S&P: новые штрафы Volkswagen не повлияют на рейтинг компании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Новый штраф немецкого автоконцерна Volkswagen AG в рамках "дизельного скандала", согласованный с американскими властями, не повлияет на рейтинг компании, пишет международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

Ранее на этой неделе Volkswagen AG окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала". Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов, а также назначение независимого мониторинга за компанией в течение трех лет. Компания также согласилась выплатить штраф в размере 1,45 миллиарда долларов для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. Помимо этого, Volkswagen выплатит 50 миллионов долларов по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).

"Сообщение, что Volkswagen выплатит дополнительный штраф в 4,3 миллиарда долларов властям США, не приведет ни к какому рейтинговому действию", — сообщатся в релизе S&P.

Всего компания отложила на выплату штрафов по "дизельному скандалу" 18,2 миллиарда евро, однако эта сумма еще может быть скорректирована. "Наши прогнозы показывают, что компания может увеличить данную сумму на несколько миллиардов евро в случае необходимости", — пишет агентство.

Негативный прогноз по-прежнему отражает возможность на уровне один к трем, что агентство может понизить долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг Volkswagen на одну ступень в течение 2017 года.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania. "Дизельный скандал" разразился осенью 2015 года, когда власти США обвинили Volkswagen в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.