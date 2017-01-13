ЕЭК одобрила планы реализации транспортной политики ЕАЭС

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из опубликованного на правовом портале ЕАЭС документа.

Основные направления определяют условия и этапы дальнейшего формирования и развития единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг ЕАЭС в сфере автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта.

"Совет ЕЭК решил: одобрить проект решения Высшего Евразийского экономического совета "об основных направлениях и этапах реализации скоординированной транспортной политики государств-членов ЕАЭС"… и представить его для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом", — говорится в решении.

В документе о направлениях транспортной политики отмечается, что совокупный объем экономик членов ЕАЭС составляет более 2,2 триллиона долларов. "Вместе с тем, повышение экономического роста требует опережающего развития транспортных услуг для удовлетворения растущего спроса на перевозки в условиях увеличивающегося объема производства товаров. Мировая практика показывает, что прирост промышленного производства на 1 процент вызывает увеличение объема перевозок на 1,5 — 1,7 процента", — говорится в документе.

Вместе с тем, отмечается выгодное географическое расположение членов ЕАЭС: между мировыми экономическими игроками и рынками, как страны ЕС и Юго-восточной Азии, Китай.

Экономические связи между государствами-членами ЕАЭС обеспечиваются практически всеми видами транспорта, развитие которых осуществляется во взаимодействии с другими отраслями экономики (машиностроение, топливная энергетика, аграрная промышленность, строительство, горная металлургия, сельское хозяйство), что является одним из важных факторов экономического роста, отмечается в документе.