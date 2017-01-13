Fitch оценило, к чему приведут обвинения в обходе экоконтроля Fiat Chrysler

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Обвинения со стороны Агентства по охране окружающей среды США (EPA) в установке автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) на некоторых автомобилях программного обеспечения, позволяющего обходить контроль за выбросами, могут привести к понижению рейтинга компании, пишет международное рейтинговое агентство Fitch.

В настоящее время Fitch оценивает рейтинг FCA на уровне "BB-" с позитивным прогнозом. Однако если утверждения EPA будут подтверждены, рейтинг компании может быть понижен.

По оценке агентства, если обвинения будут подтверждены, компании грозит штраф в размере 44,539 тысячи долларов за автомобиль, или до 4,6 миллиарда долларов. "Хотя мы ожидаем, что основной приток денежных средств усилится в ближайшие два-три года, отток средств в многомиллиардный штраф может негативно повлиять на рейтинг или позитивный прогноз", — пишет Fitch. Предложение компании перепрограммировать ПО может привести к гораздо менее значительным финансовым последствиям.

Отток денежных средств в выплату штрафа такого размера также приведет к увеличению общего долга и левереджа FCA, которые уже высоки по сравнению с конкурентами компании. "Кроме финансового влияния, может быть усугублено воздействие на имидж бренда FCA в частности, в США — на крупнейшем рынке группы", — отмечает агентство.

В четверг агентство по охране окружающей среды США обвинило автоконцерн FCA в установке на некоторых автомобилях программного обеспечения, позволяющего обходить контроль за выбросами. Обвинения касаются малотоннажных машин 2014, 2015 и 2016 модельных годов, а также Jeep Grand Cherokee и грузовиков Dodge Ram 1500 с 3-литровым дизельным двигателем, продаваемых в Соединенных Штатах. Претензии касаются 104 тысяч автомобилей.

FCA, в свою очередь, заявила, что намерена сотрудничать с властями в решении вопроса и представила ЕРА ряд мер, включая разработку значительных изменений в ПО для контроля объема выбросов. Глава компании Серджио Маркионне (Sergio Marchionne) отрицает установку в машинах данного ПО. Он заявил, что компания в подтверждение своей правоты предоставила ряд документов. FCA, по его словам, не прекратит продажу новых моделей 2016 года в дилерских центрах.