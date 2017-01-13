Глава Крыма поручил ускорить возврат средств вкладчикам украинских банков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить возврат средств крымчанам из числа обманутых вкладчиков украинских банков.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались выплачивать депозиты гражданам республики. Наиболее пострадали вкладчики "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского. Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Ранее Крым начал процедуру компенсационных выплат жителям полуострова, у которых остались более крупные вклады в украинских банках. Часть средств на эти выплаты взята от продажи национализированного санатория "Форос", принадлежавшего ранее Коломойскому.

"Закрепите за этим направлением одного из заместителей, который целиком будет заниматься данным вопросом, он очень важен. На следующей неделе предоставьте по объектам Коломойского график подготовки документов, выставления на конкурсные процедуры, чтобы его опубликовали и появилось понимание, сколько еще осталось объектов, до которых не дошли", — сказал Аксенов во время рабочей встречи с министром имущественных и земельных отношений РК Анной Анюхиной.

По его словам, в этом году планируется продать имущества на общую сумму 2 млрд рублей, которые направят вкладчикам.

"Попробуем оценить и продать в этом году большее количество объектов. Давайте максимально усилим работу в этом направлении", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

В свою очередь Анюхина подчеркнула, что в прошлом году было продано шесть объектов имущества украинского олигарха на общую сумму 1,5 млрд рублей – все средства ушли в Фонд защиты вкладчиков и уже переданы людям.

"Продолжается работа в данном направлении. На следующий год также есть перечень объектов, общая сумма реализации которых должна составить 2 млрд рублей", — подчеркнула министр.