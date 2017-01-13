Чубайс не видит перспектив отмены санкций против России в 2017 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс не видит реальных перспектив отмены западных санкций против России в 2017 году.

"Для меня обсуждение этого вопроса было неожиданным. Видимо, я из бывшего молодого реформатора превратился в старого консерватора. Как-то я не очень оптимистично на это смотрю. Я не вижу реальных перспектив, скажем, в 2017 году по отмене санкций. Ну может, я ошибаюсь", — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что правительство РФ в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и ответное продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие; России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок.

Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин позже заявил, что не исключает возможности смягчения европейских санкций против России, ситуацию же с санкциями США пока прогнозировать не берется.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.