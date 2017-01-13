В Mercedes-Benz не приняли решения о строительстве завода в Подмосковье

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Окончательное решение по строительству в Московской области завода легковых машин Mercedes-Benz пока не принято, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе концерна Daimler.

"Окончательное решение о реализации пока не принято", — говорится в письме, полученном редакцией в ответ на соответствующий запрос.

Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что строительство завода по производству Mercedes-Benz начнется в Подмосковье в 2018 году. По словам министра, межведомственная комиссия в конце прошлого года приняла положительное решение по данному вопросу, в ближайшее время состоится официальное подписание соглашения.

Концерн Daimler несколько лет вел переговоры с российскими властями и предприятиями о локализации производства легковых автомобилей Mercedes в России. Компания рассматривала в качестве потенциальных площадок московский завод "МосАвтоЗил", промзону в поселке Шушары Ленобласти, подмосковный индустриальный парк "Есипово".