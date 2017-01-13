В России хотят отменить обязанность отчитываться о зарубежных счетах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Власти РФ могут отменить обязанность граждан отчитываться о своих зарубежных счетах после 2018 года, когда заработает автоматический обмен налоговой информацией между странами в рамках ОЭСР, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач.

Выступая на Гайдаровском форуме, он напомнил, что с 2018 года ФНС начнет автоматический обмен информацией о финансовых активах и счетах налогоплательщиков более чем со 100 странами через систему, которая в настоящее время создается в рамках ОЭСР.

"Безусловно, первое, о чем надо думать — с теми странами, где такой автоматический обмен будет налажен и он действительно будет происходить в надлежащем качестве и надлежащего уровня, наверное, можно будет совершенно спокойно отменять требование к самим налогоплательщикам рассказывать о том, что у них происходит с этими счетами в этих странах", — сказал Вольвач. В настоящее время российские налогоплательщики обязаны уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов в зарубежных банках, а также о движении средств по этим счетам.

Вольвач подчеркнул, что автоматический обмен налоговой информацией — это реальность, которая вступит в силу с 1 января 2018 года. "Мы сейчас с секретариатом ОЭСР ведем активную переписку, составляем списки стран, кто друг с другом планирует обмениваться информацией",- сказал он. По словам чиновника, практически все 100 стран, которые заявили о присоединении к системе автоматического обмена, подтвердили свое желание это делать.

"Надо наш бизнес и наших граждан готовить к тому, что им, возможно, будет не очень удобно, если произойдет так, что мы об их иностранных счетах узнаем от иностранных налоговых органов, а не от них самих. Будет просто неловко, я уже не говорю о каких-то санкциях", — сказал он. Вместе с тем, Вольвач отметил, что крупные зарубежные банки сами уведомляют об этом своих клиентов из России.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.