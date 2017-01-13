Вице-глава ЕП поддерживает идею о поэтапном снятии санкций с России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Европейского парламента Александр Граф Ламбсдорф поддерживает идею о поэтапном снятии санкций с России.

На встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым он отметил, что между российскими и европейскими парламентариями нарушены каналы связи, существует недостаток общения и обмена информацией, поэтому сторонам необходимо "сделать все, чтобы исправить это положение дел".

Тем не менее, по его словам, несмотря "на все те трения, которые существуют в этот момент, Россия остается для Европейского союза наиболее важным соседом, и мы стремимся создать хорошие отношения с ней".

Говоря об антироссийских санкциях ЕС, парламентарий заявил, что, по его мнению, когда пойдет речь о снятии этих ограничительных мер, в первую очередь "речь должна идти о снятии санкций с парламентариев". Говоря о механизме отмены санкционного давления, Ламбсдорф сказал, что "поддерживает подход (главы МИД ФРГ Франка-Вальтера) Штайнмайера о поэтапном снятии санкций, не дожидаясь полной реализации минских договоренностей".

Ламбсдорф является одним из 14 заместителей председателя ЕП. На следующей неделе Европарламент выберет нового председателя. В настоящее время эту должность занимает Мартин Шульц.