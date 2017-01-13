Греф поспорил с Чубайсом о будущем солнечной и ветряной энергетики в России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Глава Сбербанка Герман Греф не видит шансов на развитие в России солнечной и ветряной энергетики в ближайшие десять лет в отличие от главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который убежден в том, что альтернативные источники энергии надо развивать.

Выступая на сессии Гайдаровского форума, Чубайс заявил, что солнечная энергетика в РФ состоялась, а ветряная может стать реальностью в 2017 году.

"Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения страновой картинки, я считаю, что солнечная энергетика в России уже состоялась, и дальше она шаг за шагом уже будет просто нарастать, нарастать и нарастать в объемах", — сказал Чубайс.

"Для меня 2017 год — это год развилки по ветру. Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем Гайдаровском форуме я смогу сказать, что ветер в России тоже состоялся", — заявил Чубайс.

Однако, по мнению Грефа, шансов на развитие ветряной и солнечной энергетики в России в ближайшие 10 лет нет. "По поводу того, что Анатолий Борисович (Чубайс — ред.) сказал, что я с ним должен обязательно поспорить по поводу разделения, по поводу солнца и ветра. Я уже понял, что у нас солнце и ветер выжгут все инновации", — сказал глава Сбербанка, участвующий также в сессии Гайдаровского форума.

"Я пока не вижу ни солнца, ни ветра у нас. Вы говорите, что это состоявшийся факт, наверное, мы как-то скоро это увидим", — отметил Греф. "Я не вижу, зачем у нас солнце (солнечная энергетика — ред.) при нашей сегодняшней дешевизне ресурсов. Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то солнце появится, или ветер", — усомнился глава Сбербанка.