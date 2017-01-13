Сбербанку придется постоянно "доучивать" роботов-юристов, считает эксперт

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбербанку, который планирует в 2017 году заменить 3 тысячи юристов специальными роботами, придется постоянно "доучивать" автоматизированных юристов, заявил РИА Новости гендиректор конструктора юридических документов FreshDoc.ru Николай Пацков.

"На мой взгляд, выбор именно исков как документов в качестве пилотного проекта для внедрения роботов — не самый лучший вариант. Судебная система России известна очень частыми изменениями в законопроектах для физлиц, изменяемостью судебной практики в судах общей юрисдикции, а это значит, что банку придется постоянно дополнять, обучать, заново настраивать используемый софт", — пояснил Пацков.

Между тем, он считает решение Сбербанка оправданным и положительным.

"Предложение соответствует спросу: на рынке присутствуют компании, предлагающие софт, который сможет покрыть запрос на оптимизацию бизнес-процессов. Общество морально готово к такой автоматизации: никого уже не испугать чат-ботами, звонками от автоответчика, или общением с чат-ботами, взаимодействие с юридическими, аналитическими или маркетинговыми роботами практически неотличимо от общения с живым человеком. Так что решение банка об использовании юридических роботов — всего лишь пробный камень", — сказал Пацков.

Он добавил, что пока не совсем понятно, будут ли соразмерны затраты на приобретение, интеграцию и настройку системы с сокращением издержек вследствие сокращения или перепрофилирования 3 тысяч сотрудников.

"Трудозатрат можно было бы избежать, выбрав для внедрения столь же перспективное, но менее подверженное изменениям направление для оптимизации. Например, направив усилия на автоматизацию по созданию гибкой и умной вариативности в договорной, кадровой или тендерной документации", — полагает эксперт.