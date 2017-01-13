МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. ВЭБ до конца января планирует продать лизинговый бизнес на Украине, покупатель есть, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы не закрыли, к сожалению, ее (сделку) 30 числа (декабря 2016 года — ред.) Надеемся, сейчас до конца января закроем", — сказал Горьков.

"Связано это с тем, что сейчас в самой Украине сложно продавать, то есть деньги получать при продаже в России. Проблема в схеме — не в покупателе, не в самой сделке. Поэтому мы ее (схему — ред.) сейчас дорабатываем, у меня команда там находится", — пояснил он.

В конце декабря Горьков говорил, что ВЭБ планирует продать свой розничный лизинговый бизнес на Украине до конца 2016 года.

"Думаю, до конца января, надеюсь, мы сделку закроем. Сделка структурирована… Сейчас мы просто доработаем эту структуру", — сказал глава ВЭБа, добавив, что покупатель на актив есть.

Стоимость лизингового бизнеса на Украине ВЭБ не раскрывает, но она не очень большая. При этом бизнес будет продан с небольшим дисконтом. "Он не гигантский. Единственное, что мы его продаем с достаточно небольшим диксконтом — порядка 15%. Нам выгодно", — сообщил Горьков.