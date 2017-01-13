Санкции и контрсанкции могут скоро отменить, заявил Шувалов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство России в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и введенное ею в ответ продовольственное эмбарго могут быть скоро сняты, уверен первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Вице-премьер признал, что продовольственный рынок рано или поздно придется открывать.
Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Москва пролонгировала ограничительные меры на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.
Контрсанкции изменили ситуацию на российском рынке, констатировал Шувалов. В розничную продажу попали продукты региональных производителей, которые не смогли бы пробиться на рынок в иной ситуации. Привычка отечественных поставщиков жить в условиях, созданных ограничениями, чревата плохими последствиями, считает он.
"Нужен здоровый элемент конкуренции для того, чтобы они (российские поставщики) были сильнее", — сказал вице-премьер.
По его словам, правительство изначально предложило президенту именно такие сроки продления эмбарго — до конца 2017 года. Это было сделано для того, чтобы "создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий", объяснил Шувалов.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>