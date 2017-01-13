В Подмосковье ежегодно будут открывать по 10-12 иностранных предприятий

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Московская область планирует открывать по 10-12 иностранных предприятий ежегодно, заявил глава региона Андрей Воробьев.

"В 2014 году мы открыли пять иностранных предприятий, в 2015 — семь, в 2016 году – 10 предприятий. И следующий темп у нас — 10 — 12 предприятий каждый год. Это и большие мультинациональные компании расширяются, модернизируются, и совсем новые семейные компании — и американские, мексиканские. В этом году мы должны открыть производство General Electric в одном из районов Подмосковья", — сказал Воробьев в эфире телеканала " Россия 24 ".

Губернатор подтвердил, что открытие новых предприятий положительно влияет на рост промпроизводства. "В 2015 году у нас возле нуля было, а в 2016 году мы завершили порядка восьми процентов — 7,6. Это с учетом инфляции. Без учета инфляции мы выросли практически на 14%", — отметил он.