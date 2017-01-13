Кудрин оценил влияние сланцевой добычи в США на мировой рынок нефти

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Развитие в США добычи сланцевой нефти повлияет на рынок, в ближайшие 5-10 лет цены на нефть будут на уровне 40-50 долларов за баррель, считает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Во-первых, я согласен, что все решения по сокращению добычи нефти (ОПЕК и стран вне организации — ред.) имеют краткосрочный эффект. Краткосрочный — это в пределах одного-полутора лет. Дальше этот эффект существенно снизится в силу ряда обстоятельств. То, что США будут продолжать усиленно развивать сланцевую нефтедобычу, это очевидно. Они на этом уже что-то получили, заработали и продолжат получать от этого результат. Это существенно изменит ситуацию на мировых рынках нефти", — сказал Кудрин журналистам.

"Поэтому рассчитывать на то, что у нас цена нефти будет устойчиво высокой, от 60 (долларов за баррель — ред.) и выше, не стоит. Она будет между 40-60 долларами за баррель в ближайшие 5-10 лет. В принципе это будет держать цену в пределах 40-50 долларов за баррель", — добавил он.

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