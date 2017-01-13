Орешкин: продукцию российского автопрома важно ориентировать на экспорт

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отрасль автомобилестроения в РФ переживает структурный спад продаж, необходимо переориентировать выпуск на экспорт, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Меры поддержки, которые мы, как правительство, внедряли в последнее два года, они были ориентированы на поддержку спроса, оказали очень серьезное влияние на эту отрасль. Но, к сожалению, не привело к структурному решению долгосрочных проблем. Именно в этом направлении мы работаем. Это вопрос и переориентации выпуска автомобилестроения на экспорт более активно, и реструктуризация тех предприятий, которые не смогут выживать в условиях конкуренции", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что отрасль переживает структурный спад продаж, они будут расти, но не достигнут прежних уровней. Орешкин также отметил, что в отрасли имеется избыток производственных мощностей.