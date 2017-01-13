Председателем Совета ЕЭК в 2017 году стал вице-премьер Киргизии

БИШКЕК, 13 янв – РИА Новости. Вице-премьер Киргизии Олег Панкратов стал председателем Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году, сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

Соответствующее решение принято в пятницу на очередном заседании Совета ЕЭК, которое проходит в режиме конференц-связи.

Как сообщили в пресс-службе, в 2017 году председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Киргизии. "Соответственно, вице-премьер республики Олег Панкратов утвержден председателем Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году", — говорится в сообщении.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами-членами союза", – сказал Панкратов во время открытия заседания Совета ЕЭК. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

По итогам заседания планируется принять ряд решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС.

Ранее в ходе встречи 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге главы четырех государств Евразийского экономического союза — Армении, Казахстана, Киргизии и России — обсудили вопрос председательства в 2017 году в органах Евразийского экономического союза. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В 2016 году во всех трех структурах председательствовал Казахстан. В 2017 году эти функции перешли к Киргизии.