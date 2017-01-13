СМИ узнали о планах "Газпрома" судиться с турецкими импортерами газа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" готовится подать иски к частным турецким импортерам газа; причиной разбирательств может стать спор по ценам на топливо в 2017 году, сообщает газета "Коммерсант".

Источники газеты рассказали, что "Газпром экспорт" уже подготовил документы, которые, скорее всего, будут поданы в арбитраж Стокгольма.

В Турции с "Газпромом" работают несколько компаний — государственная Botas, разбирательство с которой по ценам уже идет в арбитраже, а также Enerco Enerji, Avrasya gaz и Akfel gas (все три входят в Akfel Holding), Bosphorus gas, Shell Turkey, Bati Hatti и Kibar Enerji. Частные организации покупают у "Газпрома" около десяти миллиардов кубометров газа в год, которые идут в Турцию по Трансбалканскому газопроводу.

"Коммерсант" отмечает, что "Газпром" изначально выставил для частных импортеров более низкую цену, чем для Botas. Соглашение, заключенное в 2016 году предусматривает возможность пересмотра тарифа с 2017 года, но для этого необходимо согласие турецкой стороны.

Один из собеседников газеты сообщил, что "Газпром" предложил частным импортерам временно установить на 2017 год более высокую цену. В российской компании рассчитывали, что новый тариф будет действовать до конца разбирательства с Botas. После этого переговоры могли бы возобновиться, а после решение арбитажа по спору с Botas "Газпром" был готов дать частникам ретроактивную скидку (с вступлением в силу уже после подписания соглашения о повышении цены) с начала года.

Частные импортеры отклонили предложение монополии, назвав справедливой цену 2016 года.

По словам турецких источников "Коммерсанта", серьезное влияние на позицию "Газпрома" оказала национализация крупнейшего частного импортера Akfel, в бизнесе которой косвенно участвует "Газпром".