СМИ узнали о планах "Газпрома" судиться с турецкими импортерами газа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" готовится подать иски к частным турецким импортерам газа; причиной разбирательств может стать спор по ценам на топливо в 2017 году, сообщает газета "Коммерсант".
В Турции с "Газпромом" работают несколько компаний — государственная Botas, разбирательство с которой по ценам уже идет в арбитраже, а также Enerco Enerji, Avrasya gaz и Akfel gas (все три входят в Akfel Holding), Bosphorus gas, Shell Turkey, Bati Hatti и Kibar Enerji. Частные организации покупают у "Газпрома" около десяти миллиардов кубометров газа в год, которые идут в Турцию по Трансбалканскому газопроводу.
"Коммерсант" отмечает, что "Газпром" изначально выставил для частных импортеров более низкую цену, чем для Botas. Соглашение, заключенное в 2016 году предусматривает возможность пересмотра тарифа с 2017 года, но для этого необходимо согласие турецкой стороны.
Частные импортеры отклонили предложение монополии, назвав справедливой цену 2016 года.
По словам турецких источников "Коммерсанта", серьезное влияние на позицию "Газпрома" оказала национализация крупнейшего частного импортера Akfel, в бизнесе которой косвенно участвует "Газпром".