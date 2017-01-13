Власти не планируют радикальных налоговых реформ после 2018 года

Гайдаровский форум в 2017 году (69)

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Радикальных изменений в налоговой системе РФ после 2018 года не планируется, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"По моему мнению, акценты с точки зрения изменения налоговой системы должны, в первую очередь, быть такие, что никаких серьезных и кардинальных изменений налоговой системы не будет, то есть все изменения — плавные", — сказал министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума , отвечая на вопрос о контурах налоговой системы после 2018 года.

"Она должна становиться проще и легче для бизнеса, который работает в легальной сфере, в вопросах, связанных со стимулированием инвестиций и инноваций, экспорта и структурного увеличения занятости", — отметил Орешкин.

"Серьезного изменения налогообложения для физических лиц не предполагается. Прогрессивная шкала НДФЛ в министерстве не обсуждается", — добавил он.