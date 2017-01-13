Власти не планируют радикальных налоговых реформ после 2018 года

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Радикальных изменений в налоговой системе РФ после 2018 года не планируется, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о контурах налоговой системы после 2018 года.
"Она должна становиться проще и легче для бизнеса, который работает в легальной сфере, в вопросах, связанных со стимулированием инвестиций и инноваций, экспорта и структурного увеличения занятости", — отметил Орешкин.
"Серьезного изменения налогообложения для физических лиц не предполагается. Прогрессивная шкала НДФЛ в министерстве не обсуждается", — добавил он.