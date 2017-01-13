Соглашение по добыче нефти не даст долгосрочного роста цен, считают в МЭР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Соглашение нефтедобывающих стран по сокращению добычи не приведет к долгосрочному росту цен, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Последствия принятых Россией и странами ОПЕК решений по ограничению добычи положительны для рынка нефти", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Однако, продолжил он, если посмотреть на форвардную кривую нефтяных цен, то видно, что краткосрочные цены поднялись, но долгосрочные не выросли.

"То есть тот избыток предложения, который довлел над нефтяными котировками, особенно в короткой части кривой, снят, рынок стабилизировался и пришел в устойчивое состояние. Понятно, что такие решения не приводят к росту долгосрочных цен на нефть, они определяются другими факторами — здесь надо смотреть, как будет развиваться добыча в таких странах как США и Ливия", — отметил Орешкин.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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