Резервный фонд возможно сохранить при нефти за $50, заявил Силуанов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Резервный фонд РФ возможно сохранить в 2017 году при цене нефти в 50 долларов за баррель, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов — Резервного и ФНБ — в объеме 1,8 триллиона рублей. Объем Резервного фонда на 1 января составляет около 970 миллиардов рублей. Вопрос: сможем ли мы сохранить резервный фонд в случае, если цена на нефть останется на уровне 50 долларов за баррель? Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 триллиона рублей", — сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее в пятницу также высказал мнение, что РФ имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году.

Объем Резервного фонда на конец 2016 года составил 972,13 миллиарда рублей, за прошлый год на финансирование дефицита федерального бюджета РФ из него был потрачено 2,137 триллиона рублей. Закон о бюджете на 2017 год, сверстанный исходя из среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель, предполагает расходование всех остатков Резервного фонда и начало трат Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором на начало года находилось 4,359 триллиона рублей.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.