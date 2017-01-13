Рост ВВП в 2017 году будет гораздо выше прогнозных 0,6%, уверены в МЭР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2017 году будет гораздо сильнее прогноза в 0,6%, в первом полугодии превысит 1%, во втором — 2%, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам.

"Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год — 0,6% роста. Мы считаем, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра (0,6%). Я называл оценки того, что во втором полугодии 2017 года рост превысит 2%, это означает, что уже в первом полугодии он будет выше 1%. Таким образом мы будем выходить на значение, которые выше тех уровней, которые есть в прогнозе", — сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития планирует уточнить свой макропрогноз во втором квартале.

"Темпы роста в 1-2% никого не устраивают, но для того, чтобы достигнуть более высоких темпов роста, важно, чтобы эти темпы роста были устойчивые. Никто не хочет достижения на один год, а затем свалиться в очередной кризис. Вопрос именно стабильных долгосрочных темпов экономического роста, будем работать в этом направлении", — сказал Орешкин журналистам по итогам дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

В ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми объединениями РФ разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше среднемировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.