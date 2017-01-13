Рост ВВП в 2017 году будет гораздо выше прогнозных 0,6%, уверены в МЭР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Рост ВВП РФ в 2017 году будет гораздо сильнее прогноза в 0,6%, в первом полугодии превысит 1%, во втором — 2%, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам.
По его словам, Минэкономразвития планирует уточнить свой макропрогноз во втором квартале.
"Темпы роста в 1-2% никого не устраивают, но для того, чтобы достигнуть более высоких темпов роста, важно, чтобы эти темпы роста были устойчивые. Никто не хочет достижения на один год, а затем свалиться в очередной кризис. Вопрос именно стабильных долгосрочных темпов экономического роста, будем работать в этом направлении", — сказал Орешкин журналистам по итогам дискуссии в рамках Гайдаровского форума.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.