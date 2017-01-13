АСВ назвало сумму выплат клиентам банков НКБ и БНКВ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Банка на Красных Воротах (БНКВ) и НКБ, у которых ЦБ РФ с 29 декабря отозвал лицензии, составят более 1,4 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Выплаты клиентам банков осуществят Россельхозбанк и "РГС Банк". АСВ ранее сообщало, что выплаты начнутся не позднее 18 января 2017 года.

"Согласно полученному реестру обязательств ООО КБ "НКБ" за выплатой страхового возмещения на сумму около 279,4 миллиона рублей могут обратиться порядка 550 вкладчиков…. Согласно полученному реестру обязательств АКБ "БНКВ" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,16 миллиарда рублей могут обратиться порядка 4,1 тысячи вкладчиков, в том числе около 60 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 12,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ ранее отмечал, что Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. В связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

НКБ при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк на Красных Воротах на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ, банк НКБ — 527-е место.