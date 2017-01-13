Во всех министерствах к середине 2017 года появятся проектные офисы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Проектные офисы во всех российских министерствах появятся к середине 2017 года, сообщил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

"К середине года уже во всех ведомствах будут проектные офисы", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, проектный офис, созданный на федеральном уровне, носит общий характер. "Он не привязан к конкретным блокам и направлениям, он скорее обеспечивает общеметодологическое единство, подготовку специалистов, удержание рамок, информационную систему", — пояснил замминистра.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ уйдут от модели управления "по поручениям" в пользу проектной работы для повышения эффективности. Также он отмечал, что работа государственного аппарата должна быть гораздо качественнее, а в настоящее время ее КПД зачастую довольно низкий.

В середине октября Медведев подписал постановление и распоряжение, которыми устанавливается порядок организации проектной деятельности по приоритетным направлениям и утверждается план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в правительстве РФ.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.