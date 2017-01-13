ФТС сообщила о сокращении профицита торгового баланса России в 2016 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2016 года составило 90,1 миллиарда долларов, снизившись на 39,2%, или на 58 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России за одиннадцать месяцев 2016 года составил 255,3 миллиарда долларов, снизившись на 19,3% в годовом выражении. Импорт в РФ снизился на 1,7%, до 165,2 миллиарда долларов.

По данным таможенной статистики в январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот РФ уменьшился на 13,2% и составил 420,6 миллиарда долларов.

Основой российского экспорта в январе-ноябре в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,3% (в январе-ноябре 2015 года – 67,5%). В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них за период составила 10,1% (в январе-ноябре 2015 года – 9,4%), при этом их стоимостной объем экспорта сократился на 13,8% в годовом выражении, а физический вырос на 5,4%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-ноябре 2016 года приходилось 50% против 47,9% годом ранее, стоимостный объем ввоза этой продукции вырос на 4,2%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На его долю за одиннадцать месяцев приходилось 43% российского товарооборота (в январе-ноябре 2015 года – 45,2%), на страны СНГ – 12,2% (12,6%), на страны ЕАЭС – 8,5% (8,1%), на страны АТЭС – 30% (28%).