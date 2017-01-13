Голикова уточнила, сколько надо вложить в здравоохранение и образование

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Здравоохранению и образованию в России необходимы минимум 200 миллиардов рублей инвестиций, чтобы хотя бы остаться на том же уровне износа этих отраслей, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.Гайдаровском форуме.
"Но отрасли тоже должны быть готовыми их принять, потому что, как правило, у нас происходит расстыковка процессов… Здесь нужно очень четко выстраивать эту приоритизацию и очень четко во времени структурировать приоритеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют", — добавила она.
Глава Счетной палаты отметила, что России необходимо увеличить долю в ВВП расходов на образование и здравоохранение, и для этого определить, "какую составляющую образования и здравоохранения и на каких этапах мы должны поддерживать".
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.