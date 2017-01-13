"Газпром" озвучил планы по объемам поставок газа в Армению через Грузию

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром экспорт" планирует поставить в Армению через территорию Грузии 2-2,2 миллиарда кубометров газа в год в 2017-2018 годах, говорится в пресс-релизе компании.

"Газпром экспорт" и грузинская сторона достигли договоренности об условиях транзита российского газа в Армению через территорию Грузии, а также о финансовой выплате за транзит газа в Армению.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 годах в объемах 2-2,2 миллиарда кубометров в год, а также поставку газа в Грузию на гибких условиях, по цене на 30 долларов за 1 тысячу кубометров ниже, чем в 2016 году", — отмечает компания.

"По итогам ряда встреч и длительных переговоров мы с грузинскими партнерами смогли выработать коммерческие условия, оптимальные для обеих сторон, и достичь договоренности об условиях транзита", — приводятся в релизе слова гендиректора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.

Ранее 10 января состоялась очередная встреча Бурмистровой и министра энергетики Грузии Кахи Каладзе по согласованию условий транзита газа в Армению через территорию Грузии и поставок газа в страну.

Стороны вели работу над заключением нового соглашения, по которому стороны либо должны были перейти на финансовую оплату за транзит, либо сохранить прежние условия сделки, и Грузия бы продолжала получать 10% от общего объема поставок российского газа в Армению. Как отмечал ранее Каладзе, позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.