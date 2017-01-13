"Газпром" озвучил планы по объемам поставок газа в Армению через Грузию

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром экспорт" планирует поставить в Армению через территорию Грузии 2-2,2 миллиарда кубометров газа в год в 2017-2018 годах, говорится в пресс-релизе компании.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями, российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 годах в объемах 2-2,2 миллиарда кубометров в год, а также поставку газа в Грузию на гибких условиях, по цене на 30 долларов за 1 тысячу кубометров ниже, чем в 2016 году", — отмечает компания.
"По итогам ряда встреч и длительных переговоров мы с грузинскими партнерами смогли выработать коммерческие условия, оптимальные для обеих сторон, и достичь договоренности об условиях транзита", — приводятся в релизе слова гендиректора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой.
Стороны вели работу над заключением нового соглашения, по которому стороны либо должны были перейти на финансовую оплату за транзит, либо сохранить прежние условия сделки, и Грузия бы продолжала получать 10% от общего объема поставок российского газа в Армению. Как отмечал ранее Каладзе, позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.