Кудрин заявил, что России надо развивать 10-15 городов-агломераций

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. России следует развивать 10-15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, в крупных городах максимально сосредоточены ресурсы — инфраструктурные, интеллектуальные, социальные — нужно дать дополнительные возможности развития для сограждан.

"К сожалению, у нас только два города в России могут соревноваться по качеству жизни с ведущими городами мира", — сказал он. По словам Кудрина, опросы показывают, что молодёжь из регионов не считает, что она живёт в современной стране – молодые люди уверены, что только переезжая в Москву или Санкт-Петербург они приобщаются к современному качеству жизни.

"Мы должны создать на территории России, может быть 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на востоке с азиатскими городами, в Европе — с западными городами", — заявил Кудрин.

"Нам нужно сегодня не только поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых возможностей", — заключил политик.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.