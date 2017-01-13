Орешкин рассказал, как Россия сможет сохранить Резервный фонд в 2017 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Россия имеет хорошую возможность сохранить Резервный фонд по итогам 2017 года благодаря относительно высоким ценам на нефть, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме.

"Что касается бюджетной системы, то в этом году с учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года", — сказал Орешкин.

Объем Резервного фонда на конец 2016 года составил 972,13 миллиарда рублей, за прошлый год на финансирование дефицита федерального бюджета РФ из него был потрачено 2,137 триллиона рублей. Закон о бюджете на 2017 год, сверстанный исходя из среднегодовой цены нефти в 40 долларов за баррель, предполагает расходование всех остатков Резервного фонда и начало трат Фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором на начало года находилось 4,359 триллиона рублей.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.