У России есть возможности для снижения инфляции до 4%, считает Орешкин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития видит возможности для достижения инфляции в России в 2017 году уровня 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"В целом, абсолютно поддерживаю идею продолжения достижения тех целей, которые есть в рамках политики инфляционного таргетирования, стабилизации бюджетной системы… Если говорить о 2017 годе, то я не вижу каких-то серьезных угроз для того, чтобы наш прогноз по инфляции в 4% был серьезно нарушен, мы выходим на эти цифры, по нашим оценкам", — сказал Орешкин, выступая на Гайдаровском форуме

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%, при этом достижение ориентира ЦБ РФ по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.