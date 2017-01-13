У России есть возможности для снижения инфляции до 4%, считает Орешкин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития видит возможности для достижения инфляции в России в 2017 году уровня 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%, при этом достижение ориентира ЦБ РФ по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.