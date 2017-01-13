Кудрин призвал за 6-10 лет существенно снизить долю государства в экономике

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Россия должна в течение 6-10 лет существенно снизить долю государства в экономике, заявил глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Снижение доли государства существенное — но не в одночасье. Это должно происходить на протяжении не такого длительного времени: в течение 6-8-10 лет стабильно каждый год нужно двигаться в этом направлении", — сказал Кудрин.

При этом, по его словам, существующие в России административные и инфраструктурные монополии являются искусственными, необходимо дерегулировать их деятельность, создавать в этой сфере конкурентную среду.

"И конечно, качество корпоративного управления в госкомпаниях. Оно очень формальное и не ведет к реальной эффективности работы госкомпаний, даже там, где они останутся", — сказал он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.