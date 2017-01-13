Кудрин рассказал о главных вызовах для России

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин назвал риск технологического отставания экономики одним из главных вызовов для страны, он выше, чем геополитические и военные риски.

"Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Это самый серьезный, на мой взгляд, вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет. Это означает сжатие нашего экономического потенциала, снижение уровня жизни граждан", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

"У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. И я должен сказать, что даже эксперты военные сегодня говорят: технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные", — добавил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.