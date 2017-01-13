Кудрин: структурные реформы ускорят рост ВВП до более 3% в 2019 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Экономика РФ может показать рост выше 3% в 2019 году и выше 4% в 2022 году в случае проведения структурных реформ, а к 2035 году — вырасти в два раза, заявил глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Выйти на эти темпы достаточно сложно… я привожу прогноз наших возможных темпов экономического роста в случае проведения системных институциональных и структурных реформ, которые к 2019 году позволяют выйти на уровень больше 3%, к 2022 году — выше 4%. Это прогнозные вещи, что-то можно сделать раньше, что-то позже", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
"По целевому сценарию к 2035 году нас удалось бы увеличить ВВП в 2 раза, по инерционному — всего лишь в 1,5 раза", — добавил он.
Страна, правительство и президент должны принять "достаточно серьёзные", "неординарные" шаги, добавил он.
Он назвал основные вызовы, которые стоят перед страной: демографические вызовы, проблема инвестиций, включая санкции, технологическое отставание, низкая производительность труда, низкое качество госуправления.