Кудрин: структурные реформы ускорят рост ВВП до более 3% в 2019 году

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Экономика РФ может показать рост выше 3% в 2019 году и выше 4% в 2022 году в случае проведения структурных реформ, а к 2035 году — вырасти в два раза, заявил глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Руководство страны ставит задачу обеспечить темпы роста экономики выше общемировых для сохранения доли экономики РФ в мировой системе. Основные проблемы для выхода на эту цель лежат внутри нашей страны — институциональные, структурные, отметил Кудрин.

"Выйти на эти темпы достаточно сложно… я привожу прогноз наших возможных темпов экономического роста в случае проведения системных институциональных и структурных реформ, которые к 2019 году позволяют выйти на уровень больше 3%, к 2022 году — выше 4%. Это прогнозные вещи, что-то можно сделать раньше, что-то позже", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

"По целевому сценарию к 2035 году нас удалось бы увеличить ВВП в 2 раза, по инерционному — всего лишь в 1,5 раза", — добавил он.

"Старая модель нашей экономики уже сегодня, очевидно, не работает, об этом много говорили, но она пока не запустилась и в рамках новой модели. Не принимаются решительные меры, которые позволят создать и запустить новую модель экономики", — заявил Кудрин.

Страна, правительство и президент должны принять "достаточно серьёзные", "неординарные" шаги, добавил он.

Он назвал основные вызовы, которые стоят перед страной: демографические вызовы, проблема инвестиций, включая санкции, технологическое отставание, низкая производительность труда, низкое качество госуправления.