Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла рекордных 517 миллиаров рублей

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учета событий после отчетной даты выросла в 2,18 раза — до рекордных 516,988 миллиарда рублей с 236,3 миллиарда рублей за 2015 год, следует из отчетности крупнейшего российского банка.
"Важнейшим итогом 2016 года считаю повышение эффективности: улучшение отношения расходов к доходам до 35,7% и увеличение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом до 62%", — приводится в пресс-релизе комментарий зампред правления Сбербанка, финансового директора Александра Морозова.
"В совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса и позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2017 год", — отмечает Морозов.
Чистый процентный доход банка увеличился на 41,5% и превысил 1,1 триллиона рублей. Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с 2015 годом на 21,3% до 318,6 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 9,5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8%). Расходы на совокупные резервы в 2016 году составили 257 миллиардов рублей или 64% от объема за 2015 год.
Активы в декабре увеличились на 1,2% до 22 триллионов рублей несмотря на отрицательную переоценку валютной составляющей в результате укрепления рубля. Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 января 2017 года составляют 2,268 триллиона рублей. Величина общего капитала на эту же дату составляет 3,143 триллиона рублей.