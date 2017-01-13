Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла рекордных 517 миллиаров рублей

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учета событий после отчетной даты выросла в 2,18 раза — до рекордных 516,988 миллиарда рублей с 236,3 миллиарда рублей за 2015 год, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 668,9 миллиарда рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 517 миллиардов рублей. В настоящее время Сбербанк проводит переоценку имущества, результаты которой будут отражены в событиях после отчетной даты", — отмечается в пресс-релизе Сбербанка.

"Важнейшим итогом 2016 года считаю повышение эффективности: улучшение отношения расходов к доходам до 35,7% и увеличение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом до 62%", — приводится в пресс-релизе комментарий зампред правления Сбербанка, финансового директора Александра Морозова.

"В совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса и позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2017 год", — отмечает Морозов.

Чистый процентный доход банка увеличился на 41,5% и превысил 1,1 триллиона рублей. Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с 2015 годом на 21,3% до 318,6 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 9,5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8%). Расходы на совокупные резервы в 2016 году составили 257 миллиардов рублей или 64% от объема за 2015 год.

Активы в декабре увеличились на 1,2% до 22 триллионов рублей несмотря на отрицательную переоценку валютной составляющей в результате укрепления рубля. Величины базового и основного капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 января 2017 года составляют 2,268 триллиона рублей. Величина общего капитала на эту же дату составляет 3,143 триллиона рублей.