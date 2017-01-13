"Аэрофлот" подал в суд заявление о банкротстве "Оренбургских авиалиний"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Оренбургской области зарегистрировал заявление крупнейшего российского авиаперевозчика "Аэрофлот" о банкротстве его дочерней компании "Оренбургские авиалинии", следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 12 января, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

Арбитраж Москвы осенью по двум искам "Аэрофлота" взыскал с "Оренбургских авиалиний" около 9 миллиарда рублей долга по договорам займа. Еще один иск – на 4,2 миллиарда рублей – будет рассматриваться в пятницу.

Группа "Аэрофлот" — крупнейший в России авиационный холдинг. В ее составе на основе объединения дочерних компаний "Россия", "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа" создан единый перевозчик под брендом "Россия". Также в группе действуют единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" и бюджетная авиакомпания "Победа".