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Экономика

Российские СМИ узнали о планах увеличить поставки нефти и топлива на Кубу

08:5513.01.2017
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Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Martha Irvine, File

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ обсуждает возможность увеличения поставок российской нефти и нефтепродуктов на Кубу, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в правительство от 11 января.

Добыча нефти. Архивное фото
© Fotolia/ marrakeshh
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По информации Минэнерго, "Роснефть" и "Лукойл", располагающие необходимыми для Кубы нефтью и нефтепродуктами и технической возможностью для их поставки, прорабатывают соответствующие контракты, правда, пока цены не обсуждаются, говорится в документе.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России на Кубу в последние годы носят несистемный характер, указано в письме. По данным ФТС, с 2010 по 2015 годы было поставлено 17,1 тысячи тонн нефтепродуктов на 11,3 миллиона долларов. В январе – ноябре 2016 года было экспортировано 3,1 тысячи тонн нефтепродуктов на 740 тысяч долларов.

"На наш взгляд, успешное завершение переговоров по поставкам российских углеводородов на Кубу будет не только способствовать увеличению товарооборота, но и иметь положительный социально-политический и гуманитарный эффект для российско-кубинских отношений", – пишет Груздев.

Пункт подготовки нефти. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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О том, что такая тема обсуждается, знает источник в одной из нефтяных компаний. Сколько нефти и топлива готова купить Куба, в письме не указано. Поставка на Кубу возможна из Новороссийска и Усть-Луги, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Советская нефть и нефтепродукты поставлялась на Кубу в обмен на сахар, тогда у Кубы было сложное финансовое положение, напоминает аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. Сегодня Куба импортирует нефть в основном из Венесуэлы, которая снабжает сырьем страны Карибского бассейна на льготных условиях.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>

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