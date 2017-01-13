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Экономика

Минэнерго оценило риски отмены пошлины на экспорт нефти, пишут СМИ

Тема:
Главное за 13 января 2017 года (7)
08:5113.01.2017
(обновлено: 18:54 13.01.2017)
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Пункт подготовки нефти. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минэнерго РФ оценило возможные риски обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года, которое предлагает провести Минфин, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Цистерны с нефтепродуктами. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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СМИ сообщили о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию
Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Белоруссией, которая беспошлинно получает российскую нефть, пишет газета. Потери соседней страны при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рубля за доллар Минэнерго оценивает в 96 миллиардов рублей, поскольку вместе с обнулением пошлины по налоговому маневру будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть как для внутреннего рынка, так и для белорусов.

Сообщается, что для внутреннего рынка из-за обнуления пошлин маржа переработки в среднем может снизиться с 2,7 тысячи рублей на тонну до 1 тысячи рублей. Нефтяникам станет в ряде случаев менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт, поэтому Минэнерго ожидает "одномоментного снижения объемов переработки" нефти в размере до 60 миллионов тонн, что эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ. В результате сократится выпуск топлива (бензина — на 6 миллионов тонн, дизеля — на 14 миллионов тон), что в свою очередь приведет к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и социальным проблемам.

Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области. Архивное фото
© РИА Новости. Егор Еремов
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Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Как отмечает газета, в связи с этим Минэнерго просит "обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года "с целью обеспечения инвестпривлекательности сегментов добычи и переработки нефти до 2020 года". В Минфине заявили изданию, что в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу.

История вопроса

Споры между Минфином и Минэнерго вокруг отмены пошлин во многом спровоцированы подготовкой к переходу на налог на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизилась на 11,3 доллара
Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений, и по задумке Минфина должен, по сути, заменить экспортную пошлину. Минэнерго выступает за добровольный переход на новый налог, в Минфине считают, что нефтекомпания должна выбрать — либо действующая налоговая система с льготами по пошлине, либо НДД. Во многих случаях НДД менее выгоден, чем льготная пошлина на нефть в действующей налоговой системе, и нефтекомпаниям невыгодно переходить на НДД. Однако перспектива полной отмены пошлины и потери соответствующих льгот может сделать участников рынка более сговорчивыми.

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