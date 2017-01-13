Цена нефти растет на новостях о сокращении добычи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть слегка растут в пятницу, инвесторы продолжают отыгрывать заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% — до 56,06 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13% — до 53,08 доллара за баррель.

Новак в четверг заявил, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Он также добавил, что в первые 10 дней января сокращение шло с опережением планов нефтяных компаний. По мнению министра, большинство стран, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, выполняют их.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Сделанные в среду комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха также поддержали цену "черного золота". Фалих заявил, что страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день — 22-месячного минимума. Он добавил, что в феврале королевство может урезать добычу еще сильнее.

"Саудовская Аравия сделает все возможное, чтобы обеспечить сохранение мировых цен на хорошем уровне", — приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванного нефтетрейдера из Сингапура.