Ъ: Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства для обеспечения сотрудников жильем, сообщает газета "Коммерсант".

Как следует из письма глав ведомств, на 1 декабря 2016 года в прокуратуре на получение квартир претендуют 3,69 тысячи человек. Для обеспечения их жильем надзорному ведомству необходимо почти 19 миллиардов рублей.

В Следственном комитете оказалось 3,8 тысячи очередников, однако ведомство запросило у президента лишь 7,6 миллиарда рублей. По данным "Коммерсанта", в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

Как пояснили изданию в СК и Генпрокуратуре, из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы им выделяются средства на покупку служебных квартир, которые сотрудники обязаны сдавать при увольнении.

"Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств", — пишет газета.