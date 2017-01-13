Ъ: Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на жилье сотрудникам

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить средства для обеспечения сотрудников жильем, сообщает газета "Коммерсант".
В Следственном комитете оказалось 3,8 тысячи очередников, однако ведомство запросило у президента лишь 7,6 миллиарда рублей. По данным "Коммерсанта", в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.
"Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств", — пишет газета.