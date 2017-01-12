Авен считает чушью мысль о скорой гибели традиционных банков

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Председатель совета директоров и совладелец одного из крупнейших частных российских банков — Альфа-банка — Петр Авен назвал чушью мысль о скорой гибели традиционных банков и переходе их только на онлайн-сервисы.

Серьезный финансовый институт без физического присутствия не построить, считает он. "Сейчас модная тенденция, вы все говорите о виртуальном мире. Мое глубокое убеждение, что это все в принципе чушь, выиграют те банки, где сочетается оффлайн и онлайн. Мы видим четко, что без физического присутствия и общения с народом построить серьезный финансовый институт невозможно", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

"В чистый онлайн-банк я не верю, этого не будет. Удаленная идентификация — это все замечательно. Но человеческое общение — это биологическая потребность. Сейчас такая тенденция, что все идет, даже отношения между мужчиной и женщиной, в онлайн. Поверьте мне, все обратно пойдет. В какой-то момент само умение общаться физически будет ценностью. Так же, как и умение обеспечить privacy будет большим бизнесом", — считает банкир.

"Мы говорим про Alibaba. Они физически общаются с каждым поставщиком товаров, который через них продается", — отметил Авен.

По его мнению, планы Сбербанка пойти по пути китайской Alibaba абсолютно естественны и правильны. "В этом плане у Сбербанка фантастически солидное преимущество, которое, как мне кажется, они хорошо понимают, поэтому движение Сбербанка в сторону Alibaba абсолютно естественно. Я не знаю, кто еще может стать русским Alibaba", — отметил банкир.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее высказывал мнение, что в ближайшие пять лет не останется ни одного банка, "который не сидел бы на принципиально новой платформе и полностью digital". Он прогнозировал, что спрос на традиционные банковские услуги продлится еще примерно 10 лет. Греф также отмечал, что Сбербанк постепенно превращается в высокотехнологичную компанию, что позволит ему успешнее конкурировать на рынке. По его словам, к концу 2018 года предполагается создать на основе платформы Сбербанка национальную экосистему по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли.