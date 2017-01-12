Сбербанк в 2017 году сократит три тысячи рабочих мест из-за робота-юриста

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости/Прайм. Сбербанк в 2017 году сократит 3 тысячи рабочих мест из-за робота-юриста, который будет выполнять функции соответствующих сотрудников, сокращениям по мере развития роботизации подвергнутся и другие специальности,

сообщил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

"Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года", — сказал Кулик.

"Это означает, что порядка 3000 рабочих мест мы будем только по этой специальности высвобождать в этом году. И такие планы у нас достаточно большие. Мы таких роботов сейчас производим по целому ряду направлений", — уточнил он.

Кулик позднее прокомментировал через пресс-службу Сбербанка, что обработка роботом типовых исков освободит юристов Сбербанка от рутинной работы. "Все типовые иски будут переведены в перспективе на автоматизированный формат, что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов", — отметил он.

Сбербанк будет предлагать юристам пройти переобучение, но всех это не спасет от увольнений, констатировал на Гайдаровском форуме топ-менеджер. "Соответственно, эти люди попали в программу переобучения. Мы их будем разделять, как мы их можем переобучить, где мы можем их применить. И если мы их не можем применить, начинаются сокращения. Мы пытаемся все же укладывать это в процедуру, в процесс естественной убыли, чтобы это было не толчком, скачком", — пояснил Кулик.

"Это большая проблема. Чем больше, активнее мы развиваем семейство этих роботов, тем больше специальностей начинают подвергаться этой угрозе", — добавил зампред правления Сбербанка.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.