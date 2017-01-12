Медведев: вопрос введения прогрессивной шкалы НДФЛ не стоит на повестке дня

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вопрос о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в настоящее время не стоит в повестке дня и не обсуждается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума в РАНХиГС.
Ранее в четверг вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, отвечая на вопрос журналистов, необходим ли РФ переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, заявила, что такая тема обсуждается. При этом она отметила, что соцблок готов поддержать освобождение от этого налога граждан с доходами не выше МРОТ.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.