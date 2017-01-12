Медведев: вопрос введения прогрессивной шкалы НДФЛ не стоит на повестке дня

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вопрос о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в настоящее время не стоит в повестке дня и не обсуждается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума в РАНХиГС.

"Все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно … И вообще, действовать надо предельно аккуратно, и даже определенные вещи озвучивать. Вот мы довольно уже давно договорились не трогать налоговую систему, в конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно обязательно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается", — сказал Медведев.

Ранее в четверг вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, отвечая на вопрос журналистов, необходим ли РФ переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, заявила, что такая тема обсуждается. При этом она отметила, что соцблок готов поддержать освобождение от этого налога граждан с доходами не выше МРОТ.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.