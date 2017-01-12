Правительство обсудит приватизацию пакетов ВТБ, "Совкомфлота" и НМТП

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ на ближайшем совещании по приватизации обсудит продажу пакетов акций ВТБ, "Совкомфлота" и НМТП, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Это же большой план приватизации. Все, что там будет, все будем рассматривать", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли на совещании рассматриваться продажа госдолей ВТБ, "Совкомфлота" и НМТП.

Ранее Шувалов сообщил, что совещание по приватизации пройдет "скоро".

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы внесен в правительство. По словам Пристанскова, правительство согласовало продажу трех крупных активов на 2017 год — 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция "Совкомфлота" и НМТП.