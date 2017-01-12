"Газпром" профинансирует три крупных проекта в 2017 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Три крупных проекта "Газпрома" — "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — будут профинансированы в 2017 году, сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

"Все проекты "Сила Сибири", "Северный поток-2", "Турецкий поток" — все профинансированы, кстати, будут в этом году. И принято решение совета директоров. Там суммы очень значительные на все три проекта, поэтому пока идёт все по плану", — сказал журналистам Зубков.

В 2016 году "Газпром" инвестировал в строительство "Силы Сибири" 76,2 миллиарда рублей, в инвестпрограмму также были заложены инвестиции на строительство "Турецкого потока" в размере 23,5 миллиарда рублей.

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.

Россия и Турция 10 октября подписали межправсоглашение по проекту "Турецкий поток". Газопроводная система пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Планируется, что она будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток планируется до 30 декабря 2019 года, однако реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".